Эксперт предупредил об опасности употребления бабл-ти

Популярный напиток бабл-ти (bubble tea) может нанести вред здоровью, предупредила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с LIFE.ru. По словам биолога, его частое употребление может привести к проблемам с ЖКТ и кариесу.

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В большинстве случаев бабл-ти содержит значительное количество сахара, что может способствовать ожирению, диабету и таким заболеваниям, как кариес. А большие порции и добавки (сиропы и кремы) делают напиток высококалорийным. Кроме того, некоторые бабл-ти содержат искусственные ароматизаторы и консерванты, неполезные для здоровья, — отметила биолог.



Она добавила, что «фишка» бабл-ти — это шарики из тапиоки, или тапиоковые жемчужины. Они не содержат полезных веществ и пищевых волокон и могут дать организму только пустые калории. Частое употребление таких шариков может привести к запорам и другим проблемам с ЖКТ, к тому же ими могут подавиться дети или люди с нарушением глотательного рефлекса.

По этим причинам употреблять бабл-ти стоит в ограниченных количествах, подытожила Лялина.

Телеведущая и врач Елена Малышева ранее сообщила, что парное молоко можно покупать только у проверенных людей, которые соблюдают все санитарные нормы. Но даже в этом случае напиток лучше прокипятить.