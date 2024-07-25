С чрезмерной потливостью сталкиваются многие люди, и причина возникновения этой неприятной особенности организма кроется не только в несоблюдении личной гигиены. Можно тщательно следить за собой, используя лучшие косметические средства, но в итоге все равно страдать от пятен на одежде и неприятного запаха пота. О том, что такое гипергидроз, и какие способы борьбы с этой проблемой существуют, сайту «Страсти» рассказала врач дерматолог-косметолог GMT CLINIC. Врач-дерматовенеролог, косметолог Анжелика Ужва.

Во-первых, причиной возникновения гипергидроза может быть генетика, когда у мамы или у папы было сильное потоотделение, и эта особенность организма передалась по наследству детям. Не очень приятно, но есть несколько способов нивелировать этот недостаток.

Во-вторых, на развитие излишней потливости влияют заболевания аутоиммунного, эндокринологического, гормонального спектра и даже онкологического спектра.

В-третьих, не стоит сбрасывать со счетов болезни сердца и операции на грудной клетке.

И, в-четвертых, на чрезмерное образование пота могут повлиять прием некоторых лекарственных препаратов, БАДов, а также избыточный вес.

«То есть сначала стоит разобраться с причинами такого явления и воздействовать изначально на них. Да, придется сдать некоторые анализы, посетить узких специалистов, получить их заключения. И только потом понимать какую тактику лечения выбрать для устранения гипергидроза».



Разумеется, всем на ум сразу же приходят дезодоранты и антиперспиранты. Главное, подобрать самый эффективный – и казалось бы, что проблема решена. Но реальность использования этих косметических средств гораздо суровее.

Придется вспомнить правила их нанесения на кожу:

Шаг первый. Наносить дезодорант следует на чистую и сухую кожу. Так что перед этим придется сходить в душ и насухо вытереться полотенцем. Фактически людям, страдающим от излишней потливости, придется принимать душ раз или два в день (а то и больше) – по мере необходимости. Желательно не пренебрегать контрастным душем, который заставляет работать потовые железы лучше и не так обильно выделять влагу.

Шаг второй. С дезодорантами и гипергидрозом сочетается одежда исключительно из натуральных тканей. Лен и хлопок должны стать вашими верными друзьями. А вот с синтетикой придется расстаться, она лишь усиливает потоотделение.

Шаг третий. А вот тут придется пересмотреть свои привычки в питании, отказавшись от газировок, алкоголя, кофе, сладостей, жирной и тяжелой пищи, особенно острой. Да, они не дружат с дезодорантами и антиперспирантами, влияя на излишнюю выработку пота. Если гипергидроз явственно проявляется во время стрессовых ситуаций, то придется пересмотреть и режим сна. Организму требуется восемь полноценных часов для восстановления.

«А еще стоит помнить, что дезодоранты, которыми мы пользуемся практически ежедневно (а при гипергидрозе и несколько раз в день), включают в себя соли алюминия. Давно доказано учеными, что они обладают способностью повышать риск развития онкозаболеваний. Также за этим веществом водится «нехорошая привычка» вымывать кальций из костей и зубов. В общем, подумайте сто раз, стоит ли покупать экономичный дезодорант, ставя под удар собственное здоровье».



Как пояснила специалист, есть более эффективный метод борьбы с потливостью. С гипергидрозом помогают справиться препараты ботулонитического токсина типа А. Для кого-то это может показаться слишком дорого, но если нет никаких противопоказаний к применению препарата, то о гипергидрозе можно забыть сразу на 6-8 месяцев.

Начинать можно в любое время года. Ведь гипергидроз – проблема не только летняя, но и зимняя.

Обязательно проконсультируйтесь перед процедурой с врачом, который занимается вашим здоровьем.