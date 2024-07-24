Врач рассказал о симптомах болезни печени

При определенных симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу для обследования печени. Об этом заявил заведующий терапевтическим отделением Областной больницы Троицка (Челябинская область) Станислав Корец.

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«Если нарушается функция печени, в организме начинают накапливаться вредные вещества — токсины. В результате появляются слабость, утомление, снижение аппетита. Выпадение волос, сухость кожи, бледность, горечь во рту, тошнота, рвота — тоже признаки заболевания печени», — отметил Корец.



Его слова приводит пресс-служба регионального минздрава.

Врач добавил, что внешними признаками заболевания печени являются желтушность слизистых оболочек (в первую очередь, склеры глаз) и кожи из-за нарушенного оттока желчи, а также боль в правом подреберье. Кожа ладоней и ступней становится красной, начинает чесаться, а в верхней части тела появляются сосудистые звездочки и пигментные пятна.

Врачи рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию, которая позволяет выявить патологии печени на ранних стадиях. Правильное питание и отказ от вредных привычек могут способствовать восстановлению функций жизненно важного органа.