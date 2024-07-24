«Грибы вокруг нас». Иммунолог рассказал о новой болезни из Китая

В Китае ученые выявили микроскопический грибок-мутант Rhodosporidiobolus fluvialis. Среди 27 тысяч пациентов он был обнаружен у двух человек в возрасте 61 года и 85 лет. Они скончались в отделении интенсивной терапии. Исследователи попробовали заразить грибком лабораторных мышей, при повышенной температуре которых он мутировал с невероятной скоростью. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, представляет ли грибок опасность для человечества и может ли он спровоцировать новую пандемию.

© Вечерняя Москва

Как рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, этот микроорганизм был выявлен впервые. Но уже известно, что среди 27 тысяч человек он был обнаружен у двоих. Это говорит о редкости патогена, в ином случае его нашли бы гораздо раньше.

"Судя по описанию пациентов, эти люди страдают из-за иммунокомпроментированной системы, то есть их иммунитет уже сильно поврежден. Один точно перенес какое-то серьезное заболевание, из-за чего попал в реанимацию. А другой просто сильно пожилой (85 лет), поэтому его иммунная система уже просто начала стареть", — пояснил Болибок.



Исходя из этого, пока нельзя сказать, что грибок представляет серьезную угрозу для человечества, подчеркнул врач.

"Но в случае если он начнет размножаться и жить в организме других млекопитающих (мышей, например), сможет мутировать в их теле в более вирулентную форму (более болезнетворную), или вдруг китайцы решат поиграться с грибком, как в свое время играли с коронавирусом, то могут доиграться до создания искусственного патогена, который вызовет новую опасную болезнь", — предупредил иммунолог.



Однако, специалист заверил, что для людей со здоровой иммунной системой ни один грибок не представляет серьезной опасности.

"В силу того, что мы с ними постоянно живем и одновременно эволюционируем, у человека врожденный иммунитет против грибков достаточно сильный. Потому что эти грибы вокруг нас. В организме самого человека постоянно присутствует около 200 разных видов грибов", — добавил Болибок.



В индийском штате Гуджарат было выявлено 50 случаев заражения вирусом Чандипура, 16 пациентов скончалось. Специалист рассказал об опасности вируса, о скорости его распространения и о том, возможно ли столкнуться с ним в России.