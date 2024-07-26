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Как обнаружить скрытые формы гепатита, рассказала врач

Скрытые формы гепатита существуют давно, и большинство из них протекают не в форме желтухи, сообщает РИАМО со ссылкой на врача общей практики Ольгу Шархун.

Врач объяснил, как обнаружить скрытые формы гепатита
© unsplash
«Да, существуют скрытые формы гепатата. Лишь 10% протекают в форме желтухи», – отметила специалист.

По ее словам, чаще всего гепатит может проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости и тошноты. Но также бывают случаи, когда человек чувствует себя хорошо и не подозревает, что он болен.

Шархун также добавила, что гепатиты бывают не только вирусные, но также могут возникать вследствие дурных привычек: например, при злоупотреблении алкоголем.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон более двух тысяч человек могут оказаться зараженными ВИЧ и гепатитом по вине одного из местных врачей. Специалист из Ассоциации анестезиологов Орегона пренебрег процедурой инфекционного контроля.

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