Врач предупредил, с каким заболеванием опасно садиться за руль

Водители, страдающие от биполярного расстройства, могут спровоцировать ДТП на дорогах. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

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«Сегодня биполярным расстройством называют то, что прежде считалось маниакально-депрессивным психозом. При таком заболевании есть два полюса: это эмоциональный подъем (маниакальные эпизоды), который может проявляться в виде неуместной демонстрации восторга и эйфории, и пониженное настроение (депрессивные эпизоды)», — пояснил специалист.



По его словам, водитель с биполярным расстройством опасен из-за того, что он неадекватно оценивает ситуацию — как в депрессивном, так и в маниакальном эпизоде. В первом случае у автомобилиста замедляется реакция, а во втором — появляется ощущение сверхсилы. Поэтому человек, к примеру, может превысить скорость и нарушить ПДД из-за резко появившейся уверенности в том, что он справится. В некоторых случаях у водителя даже начинаются галлюцинации и бред.