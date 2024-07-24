Косметолог перечислил причины повышенной потливости

Причинами повышенной потливости могут быть генетические факторы и неправильное питание, рассказала РИАМО врач-косметолог Наталья Екшибарова. По ее словам, гипергидроз может появиться из-за перестройки гормонального фона.

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"Причиной повышенной потливости могут стать генетические факторы, в том числе передающиеся по наследству. Также гипергидроз может быть обусловлен перестройкой гормонального фона в период беременности, пубертата и климакса, приемом некоторых медицинских препаратов и неправильным питанием", — объяснила медик.



Врач отметила, что гипергидрозом называется выделение пота, которое превышает потребности организма в терморегуляции. Потливость в случае первичного гипергидроза может быть связана именно с индивидуальными особенностями организма, добавила Екшибарова.

Ранее терапевт Видновской КБ Сабина Дельманова рассказала, что потоотделение — естественный процесс, помогающий регулировать температуру тела и выводить из организма продукты обмена веществ. Однако, добавила она, если усиленное потоотделение беспокоит человека постоянно, затрагивая все тело, это может говорить о серьезных патологиях. Речь идет о так называемом вторичном гипергидрозе.