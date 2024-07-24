Мина замедленного действия: водителям с этим диагнозом нельзя садиться за руль

Фомин пояснил, что биполярное расстройство включает два противоположных состояния: маниакальные эпизоды, сопровождающиеся эйфорией и эмоциональным подъемом, и депрессивные фазы, характеризующиеся снижением настроения. В маниакальном состоянии водитель может переоценивать свои возможности, что приводит к превышению скорости и нарушению правил дорожного движения. В депрессивной фазе замедляется реакция, что также представляет опасность.

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По словам специалиста, в обоих состояниях водители могут испытывать галлюцинации и бредовые идеи. Биполярное расстройство может также вызывать внезапные вспышки гнева, двигательное возбуждение и бессонницу, что дополнительно ухудшает внимание и моторные функции, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий, резюмировал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

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