Офтальмолог разрушил главные мифы о косоглазии

Страбизм (косоглазие) является не только косметической проблемой, но и серьезным нарушением, влияющим на зрение и социальную активность, рассказала NEWS.ru офтальмолог Зарина Курачинова. По ее словам, к неэстетичному внешнему виду добавляются двоение в глазах, головные боли и проблемы с глубинным зрением. Эксперт добавила, что еще одним мифом является мнение, будто страбизм развивается только у детей.

© unsplash

"Людям с косоглазием трудно водить машину, читать и определять расстояние до объектов. В некоторых случаях могут сильно ухудшиться зрение и развиться осложнения. Поэтому важно не считать косоглазие только косметическим дефектом, а обращаться за медицинской помощью своевременно. Косоглазие развивается не только у детей, но и у взрослых", — заявила Курачинова.



Она отметила, что у детей страбизм часто обусловлен врожденными нарушениями зрительной системы или наследственными факторами. У взрослых же косоглазие может быть вызвано травмами, инсультами, опухолями, глазными заболеваниями или даже старением, когда мышцы глаз ослабевают, объяснила Курачинова.

"Косоглазие не связано с нервным напряжением или стрессом. Это еще один миф. Оно развивается из-за нарушения координации глазных мышц, что приводит к несогласованному движению глаз. Основные причины косоглазия включают врожденные аномалии строения органов зрения, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, травмы глаз или головы. Стресс может лишь усилить симптомы", — добавила Курачинова.



Эксперт назвала заблуждениями еще два популярных мифа: на самом деле косоглазие не проходит само по себе, его нельзя вылечить с помощью гимнастики для глаз. Офтальмолог отметила, что избавление от страбизма не займет годы — это еще один миф.

"Современные методы диагностики и терапии позволяют достичь значительных результатов за короткие сроки. Продолжительность лечения зависит от степени и причины нарушения, а также от индивидуальных особенностей пациента. Операция по исправлению косоглазия может занимать от 30 минут до двух часов", — рассказала Курачинова.



Она подытожила, что косоглазие невозможно вылечить с помощью лазера. По ее словам, основные методы хирургического лечения включают укорачивание или удлинение глазных мышц, при этом процедуры выполняются традиционным хирургическим методом.

Ранее офтальмохирург Элина Санторо предупредила, что если неправильно носить контактные линзы, можно навредить роговице глаза. По ее словам, нельзя носить линзы после того, как у них истекает срок использования.