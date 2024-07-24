Татьяна Голикова заявила о снижении смертности пациентов с инфарктами

Показатель по гражданам, которые перенесли инсульт, уменьшился в полтора раза.

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Такие данные вице-премьер представила на форуме «Здоровое общество». По её словам, по сравнению с доковидным 2019 годом, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний удалось снизить почти на 4%.

Кроме этого, Голикова рассказала, что возможностью пройти диспансеризацию на рабочем месте по ОМС воспользовались 12 тысяч человек в Тульской, Кемеровской, Кировской областях, Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.

Также вице-премьер сообщила, что в прошлом году лечение от гепатита С прошли около 50 тысяч граждан, к концу 2030 года их число планируется увеличить в семь и более раз. Голикова привела статистику, согласно которой гепатитом С страдают около 600 тысяч россиян.