После неудачной операции опухоль обезобразила все лицо маленького ребенка

В Зимбабве Симбараше Данде, в три года заболевший раком, остался обезображенным после неудачно проведенной операции по удалению опухоли. Историей девятилетнего мальчика заинтересовалось издание The Sun.

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Ребенку было пять лет, когда врачи провели операцию, во время которой удалили часть остеосаркомы лицевых костей. Также он перенес химиотерапию, но лечение не дало результатов.

Из-за этого лицо маленького Данде оказалось обезображено опухолью. Кроме того, он не может нормально дышать, есть, говорить и даже самостоятельно одеваться. Мальчик не ходит в школу, так как одноклассники боятся его, а родители школьников из-за местного поверья убеждены, что их дети подхватят заразу.

Сейчас семья с помощью благотворительных пожертвований собирает 40 тысяч фунтов стерлингов (более 4,5 миллиона рублей), чтобы отвезти Данде на лечение в Великобританию.

Ранее стала известна история девушки, у которой в 16 лет сильно разболелось колено. Позже у нее диагностировали рак кости.