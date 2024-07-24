Доктор объяснила, можно ли подхватить цистит при купании

Уролог Риттер предупредила о риске обострения цистита при купании. Цистит — это инфекционно-воспалительный процесс в стенке мочевого пузыря. Это состояние знакомо почти каждой женщине. Многие замечают, что проблема частенько обостряется в отпуске после купания в водоёмах. Этому способствуют факторы риска. О них и не только «Секрет фирмы» узнал у врача-уролога.

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Насколько распространён цистит

Как рассказала врач-уролог, нефролог Маргарита Риттер, в течение жизни острый цистит переносят 20−25% женщин. Каждая третья сталкивается с рецидивом в течение года, а у 10% он переходит в хроническую форму.

Чаще всего от цистита страдают женщины. Это связано с особенностями женского организма, свойствами бактерий, которые провоцируют цистит, и половым поведением.

Почему цистит появляется чаще у женщин

По словам эксперта, это связано с:

короткой и широкой уретрой и близостью к естественным резервуарам инфекции;

способностью бактерий, которые вызывают воспаление в уретре и мочевом пузыре, «прилипать» к клеткам эпителия;

частыми сопутствующими гинекологическими заболеваниями (воспалительные процессы во влагалище, гормональные нарушения, приводящие к размножению во влагалище патогенной микрофлоры);

частотой половых актов (наличием заболеваний, передающихся половым путем), частой сменой половых партнёров и характером применяемых контрацептивов.

Причины цистита

К факторам риска медик отнесла наличие:

очагов хронической инфекции, аномалий почек и мочевыводящих путей;

болезней, способных вызвать нарушение пассажа мочи из почек;

нарушений углеводного обмена (сахарный диабет);

иммунодефицита, возникшего из-за какого-либо заболевания или из-за лекарственных препаратов.

Маргарита Риттер, врач-уролог, нефролог:

Купание (море, бассейн) и развитие цистита не имеют между собой никакой связи, если только при этом нет вышеперечисленных факторов риска в сочетании с объективной причиной.



Симптомы острого цистита

дизурия (учащённое болезненное мочеиспускание различной степени выраженности);

частые позывы на мочеиспускание;

боль над лоном, мочеиспускание малыми порциями;

повелительные позывы к мочеиспусканию;

наличие крови в моче;

наличие постоянной повышенной температуры (редко).

«Лихорадка и озноб не характерны для цистита», — добавила эксперт.



Меры профилактики

Врач посоветовала пить достаточное количество жидкости — 2000−2500 мл за сутки, не затягивать с походами в туалет, подмываться после акта дефекации спереди назад. Ещё нужно ходить в туалет «по-маленькому» после полового акта и отказаться от тесного синтетического белья.