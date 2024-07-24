На Кипре зафиксировали рост заболеваемости ковидом

Рост случаев заболевания COVID-19 - болезни, вызываемой новым коронавирусом - зафиксирован на Кипре. Об этом информировал во вторник официальный представитель Государственной службы здравоохранения (OKYPY) острова Хараламбос Харилау.

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По его словам, "среди населения в целом наблюдается рост заболеваемости ковидом", и на сегодняшний день в кипрских больницах "проходят лечение 50 человек с положительной реакцией" на коронавирус. Однако, как сообщил Харилау, ни один из пациентов с ковидом не находится в отделениях интенсивной терапии, поэтому сложившаяся ситуация не вызывает у медиков больших опасений.

В OKYPY также полагают, что угрозы переполненности больничных отделений в связи с ростом заболеваемости ковидом нет.

"Как и в прошлом, у нас есть несколько случаев тяжелой пневмонии. У нас также есть люди с легкими симптомами, которые имеют сопутствующие заболевания и нуждаются в кислороде, и у нас есть люди с легкими симптомами, которые не могут принимать пероральные противовирусные препараты, потому что они будут взаимодействовать с другими лекарствами, которые они уже принимают. Поэтому они идут в больницу, чтобы получить там лечение путем внутривенного введения препаратов", - пояснил Харилау.



Официальный представитель Государственной службы здравоохранения также сообщил, что на острове наблюдается увеличение случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта, что объясняется неосторожной практикой употребления тех продуктов питания, которые стали быстрее портиться в условиях июльской жары. Харилау также порекомендовал населению и гостям Кипра внимательно следить в сложившихся погодных условиях за возможным проявлением признаков теплового истощения или солнечного удара. Последний уже стал причиной гибели на острове нескольких человек этим летом, во время которого средние температуры июня оказались рекордно высокими за всю историю наблюдений.