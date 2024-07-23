Распространенная ошибка при чистке зубов, которая разрушает эмаль и десны

Правильно ли вы чистите зубы? Стоматолог Андрей Божич рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать во время этого процесса.

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По словам специалиста, регулярная чистка зубов имеет важное значение для предотвращения образования налета и кариеса, поэтому фанатов гигиены полости рта можно только похвалить. При этом, как бы часто вы не чистили зубы, нужно делать это с умом.

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В частности, не помешает следить за силой, с которой вы надавливаете щеткой на зубы. Нужно делать это легко и ненавязчиво, иначе зубы будут не сиять и радовать вас, а истончаться и доставлять дискомфорт.

Десны очень нежные, поэтому нанести им вред не так уж и сложно. То же самое касается и эмали.

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