Инфекционист объяснил, зачем детям делать два скрининга на гепатит С

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням детей Юрий Лобзин выступил с предложением о введении обязательного скрининга (диагностики) на гепатит С для детей в возрасте 6 и 16 лет. По его словам, в 2023 году было выявлено 46 тыс. новых случаев заболевания хроническим гепатитом.

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Лобзин пояснил, что в большинстве случаев дети заражаются гепатитом С от матери во время беременности. При этом в некоторых случаях организм ребенка может самостоятельно очиститься от вируса в первые 3-4 года жизни. Поэтому скрининг в 6 лет позволит выявить, очистился ли организм ребенка от вируса.

Скрининг в 16 лет обусловлен статистикой, согласно которой в этом возрасте растет число случаев заражения гепатитом в салонах красоты, тату-салонах, половым путем и при употреблении психотропных веществ.

Эксперты поддерживают идею введения обязательного скрининга, но пока это остается на уровне предложения.

Ранее в Минздраве заявили, что продолжают лечить 11 человек, заболевших ботулизмом, восемь из которых находятся в реанимации. Смертельное заболевание было зарегистрировано в июне в различных регионах России.