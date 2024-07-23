Чем опасен дефицит витамина D

Жителям средней полосы России хронически недостает солнца. Один из главных дефицитов для нас — витамин D. Терапевт Александра Меньшова рассказала, к каким неприятным заболеваниям может привести снижение уровня необходимого вещества.

Остеопороз

Если не восполнять важный витамин в организме, есть вероятность, что совсем скоро вы столкнетесь с остеопорозом. Александра: «Даже незначительное воздействие на кости приводит к переломам при остеопорозе». К основным причинам развития заболевания, помимо дефицита витамина D, наш эксперт относит — нарушения работы кишечника, изменения в гормональном фоне и наследственность.

Респираторные болезни

Очень часто можно отметить, что дефицит витамина D сопровождается бронхитом и даже пневмонией. Конечно, прямой связи здесь нет, однако снижение уровня витаминов в организме ослабляет его, делая уязвимым перед вирусами. К слову, как говорит наш эксперт, БАДы с содержанием витамина D повсеместно использовались для профилактики ковида.

Сердечно-сосудистые болезни

Без достаточного уровня витамина D невозможно поддерживать артериальное давление в норме, а повышение давления грозит опасными состояниями. Александра: «Витамин D напрямую влияет на регуляцию процессов повышения и понижения артериального давления, слишком резкий скачок витамина вниз может спровоцировать и скачок давления».

Шизофрения

Не слишком часто причиной развития шизофрении ставят именно витаминный дефицит, тем не менее специалисты пришли к выводу, что у людей с подобным заболеванием чаще всего отмечается и низкий уровень витамина D. В большинстве случаев диагноз «шизофрения» ставят до 30 лет, в самый активный период жизни человека, когда все процессы, в том числе обменные, работают на полную мощность. Здесь есть смысл отметить низкую усвояемость полезных элементов в организме людей с данным диагнозом.