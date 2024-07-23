Врачи прооперировали девушку, сломавшую ногу в трех местах из-за каблуков

Женщина в возрасте 30 лет обратилась в отделении травматологии Пушкинской клинической больницы им. профессора В. Н. Розанова. Она упала на улице, попав в яму на 12-сантиметровых шпильках, и получила перелом ноги в трех местах, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

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"Врачи диагностировали перелом ноги сразу в трех местах - оскольчатый перелом костей голени, большой берцовой и малой берцовой костей. На данный момент девушка чувствует себя хорошо и уже выписана под амбулаторное лечение. Через год ей предстоит еще одна операция для удаления всех металлоконструкций", - сказано в сообщении.



Отмечается, что иногда имплантаты остаются у пациента на всю жизнь, но, в основном, в более зрелом возрасте, когда кости даже при неосложненных переломах срастаются крайне медленно.

"Под спинальной анестезией мы провели остеосинтез, то есть сращение обломков костей, чтобы правильно их закрепить использовали штифты и винты. Остеосинтез позволяет уйти от традиционного и привычного гипса, и, соответственно, исключает вероятность вторичного смещения, а также последствий в виде тромбоза, остепороза, артроза. На поврежденную ногу пациентка смогла наступать вечером уже в день операции", - уточнил травматолог-ортопед Александр Первухин, слова которого приводит пресс-служба.



Врачи предупреждают, что хотя высокий каблук визуально делает ногу еще более стройной и красивой, ходить на каблуках надо крайне осторожно и по ровной поверхности.