Инфекционист объяснил меры профилактики ротавируса

Инфекционист, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о профилактике ротавируса.

«Фрукты нужно мыть, воду — кипятить. Так вы можете в значительной мере себя уберечь. Вакцин против этого вируса нет таких, какие можно было бы широко применять. Поэтому гигиенические меры защиты являются тут единственными», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».



По словам специалиста, ротавирус устойчив, хорошо сохраняется в воде, на разных предметах, на пищевых продуктах и особенно активен в летне-осенний и зимне-весенний период.

Ранее врач-терапевт «СберЗдоровья» Полина Лепилова посоветовала избегать купания в стоячих водоёмах и в болотистых местах.