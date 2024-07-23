Нарколог заявил, что курение — это хроническая болезнь

Психиатр, психотерапевт, нарколог Ивери Кизицкий заявил, что курение — это зависимость, от которой нет полного выздоровления. Он отметил, что зависимость — это хроническая болезнь, поэтому полностью избавиться от нее или выздороветь нельзя, но можно выйти в ремиссию.

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— Пока человек не курит, он полностью здоров. Но в нем находится задел для нового обострения болезни в любой момент времени, — объяснил эксперт в комментарии «Радио 1».



После того как человек расстается с пагубной привычкой, могут появиться неприятные симптомы, которые длятся от двух до трех недель. Могут возникать чувство рассредоточения, раздражительность, большая слабость, потливость, нарушение сна. Такое состояние нужно перетерпеть, через некоторое время в головном мозге восстановится нейрообмен, самочувствие улучшится.

Эксперт добавил, что зависимость возникает не сразу. Сначала это употребление, а потом уже на фоне употребления возникает зависимость.

В свою очередь психолог Елизавета Чеснокова отметила, что для того, чтобы бросить курить, человек должен сначала разобраться, с чем связана его тяга к сигарете, передает 360.ru.

Бизнес-психолог и гештальт-терапевт Ксения Ким заявила, что важно осознавать, что зависимость является хроническим заболеванием, которое имеет генетические и социальные корни.