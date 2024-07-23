Хирурги спасли женщину с расколотой пополам почкой

Жительнице Североуральска провели сложную операцию и спасли жизнь. У нее произошел разрыв почки из-за опухоли.

«Уралочку доставили в критическом состоянии, ее перевели в реанимационное отделение. Состояние женщины стабилизировали и провели операцию», – рассказали в больнице. По словам женщины, 10 лет назад у нее диагностировали аневризму почечной артерии. Недавно ей резко стало плохо – у нее началось обильное кровотечение в забрюшинной клетчатке, пишет «Уральский меридиан».



Уже в больнице выяснилось, что у пострадавшей произошел разрыв почки, вызванный ангиолипомой – доброкачественным новообразованием, которое раскололо почку надвое.

Сама операция длилась три часа и завершилась успешно.

Ранее сообщалось, что инсульт ежегодно диагностируют у 20 тысяч жителей региона. За первую половину 2024 года зарегистрировано 8,4 тысячи случаев нарушения мозгового кровообращения.