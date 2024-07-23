Главные признаки сахарной зависимости

Чрезмерное употребление сладкого может вызывать сахарную зависимость. Эта зависимость сродни наркотической, так как сахар вызывает выброс дофамина и опиоидов. Первый отвечает за формирование чувства привязанности и желания, а второй повышает настроение.

Есть четыре симптома, которые указывают на то, что у человека появилась сахарная зависимость. Врач-эндокринолог Камиля Табеева назвала их.

Первое — после приема пищи у вас нет чувства голода, но остается желание съесть что-нибудь вкусное.

Второе — обратите внимание на свои пищевые привычки на фоне отрицательных эмоций. Если вы едите много сладкого, это повод задуматься.

Третье — раздражительность при отсутствии сладкого. Четвертое — вы не можете остановиться, поглощая вкусняшки, передает «Газета.Ru».

Ранее гештальт-терапевт Ксения Ким рассказала, что вылечить зависимость очень непросто, лучше сделать упор на профилактику ее появления. По ее словам, важно знать о том, как зависимости формируются, возникают и к чему приводят. Даже тяга к сладкому может перерасти в неконтролируемый способ снять напряжение, добавила она.