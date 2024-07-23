Онкоуролог рассказал о первых симптомах рака простаты

Рак предстательной железы — очень распространенная проблема пожилых мужчин. По данным ВОЗ, в США, Европе и России рак простаты доминирует среди 70-летних пациентов, уверенно занимая второе место после рака легкого. О первых симптомах этого заболевания «Газете.Ru» рассказал онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал.

© unsplash

По словам специалиста, частота развития болезни напрямую связана с возрастом мужчины. Например, среди пациентов с раком простаты 50-летние мужчины встречаются достаточно редко, а у 75-летних — в 70% случаев можно найти опухолевые клетки в начальных или запущенных стадиях.

«Хотя опухоль простаты довольно распространена среди мужчин, она хорошо поддается лечению даже на IV стадии и имеет самые лучшие прогнозы по выживаемости по сравнению с другими мужскими онкозаболеваниями», — заметил онкоуролог.



Одегнал добавил, что рак простаты имеет свои характерные особенности, в первую очередь это медленный рост и менее агрессивное поведение злокачественной опухоли. У некоторых пациентов образование может расти в течение нескольких лет, причем без каких-либо трагичных симптомов, тем самым усыпляя бдительность мужчины.

Как правило, мужчина начинает замечать первые симптомы достаточно поздно, когда опухоль значительно разрастается и увеличивается в размерах, сильно сдавливая мочевой канал. В запущенных случаях аденокарциномы дают метастазы в кости, а также прорастают в мочевой пузырь и стенки прямой кишки.

Онкоуролог перечислил главные симптомы, которые говорят о развитии опухоли в простате.

Так, появление крови в моче при болезненном мочеиспускании — наиболее выраженный признак онкологии в органах малого таза. Причем этот симптом может появиться как на начальных стадиях развития онкопроцесса, так и на последней, когда опухоль начинает метастазировать в соседние органы.

Непроизвольное мочеиспускание — еще один симптом, который свидетельствует о наличии опухоли в простате. Недержание мочи может случиться при сильном сдавливании мочевого канала опухолью. Как правило, это приводит к хроническому переполнению мочевого пузыря и его непроизвольному опорожнению. Эта ситуация требует незамедлительной помощи специалиста. В противном случае у больного могут возникнуть осложнения, с которыми справиться будет гораздо сложнее.

Учащенные позывы к мочеиспусканию в дневное и ночное время, слабая струя при сильных позывах тоже могут быть признаком нездоровья предстательной железы.

Отечность половых органов, увеличение и уплотненность лимфоузлов в паху, — это состояние, которое часто встречается при распространении метастазов опухоли по путям лимфооттока. При этом больной может испытывать сильный дискомфорт во время сидения, а также боли в промежности. К тому же такое состояние может сопровождаться эректильной дисфункцией, что создает дополнительное чувство дискомфорта у мужчины.

Повышенный уровень в крови специфического антигена ПСА. Если уровень ПСА превышает 4 нг/мл, скорее всего, в простате уже начались патологические изменения. А уровень ПСА больше 10 нг/мл говорит о злокачественном характере опухоли и появлении метастазов.