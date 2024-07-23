Лечение гипертонии при повышенных показателях альбумина в моче и креатинина в крови нужно менять, предупредила телеведущая и врач Елена Малышева в передаче «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в этой ситуации уже необходимо не только стабилизировать давление, но и спасать почки.

"Если вы гипертоник, два анализа вы должны сдать: на альбумин в моче и креатинин в крови. Альбумин в моче должен быть меньше 30 мг/сутки. Креатинин у мужчин должен быть ниже 65,1-119,3 мкмоль/л, у женщин — 52,2-91,9 мкмоль/л", — сказала Малышева.



Кардиолог Герман Гандельман объяснил, что повышенные показатели в анализах указывают на то, что высокое давление нарушает работу почек и их нужно срочно защищать. Фактически, орган не справляется с очищением крови от шлаков (креатинина), подчеркнул врач.

"Альбумин это белок, который удерживает всю жидкую составляющую крови. При высоком давлении почка «дырявится» и белок попадает в нее, хотя должен оставаться в крови. Высокий альбумин — это сигнал SOS, что почки нездоровы", — добавил Гандельман.



По словам врачей, в этом случае лекарства, прописанные от высокого давления, не должны вредить почкам. К ним относится группа препаратов первого ряда «прилы» или блокаторы «сартаны», резюмировали специалисты.

Ранее терапевт Светлана Камышникова предупредила, что летом может повышаться давление из-за перегрева и обезвоживания. По ее словам, чтобы избежать этого, нужно соблюдать водный баланс, не перегреваться и добавить в рацион фрукты и овощи.