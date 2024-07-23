Более 3,6 млн человек в России привились от клещевого энцефалита

С начала года от клещевого энцефалита в России привились более 3,6 млн человек, сообщает Telegram-канал Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«В России от клещевого вирусного энцефалита привиты свыше 3,62 млн человек. К настоящему моменту в медицинские организации в связи с укусами клещей обратились более 377 тыс. граждан. Наибольшее количество обратившихся отмечено в Свердловской области, Пермском крае, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Новосибирской областях, Удмуртской Республике, Красноярском крае», – говорится в сообщении.



Обработано более 224,7 тыс. га территорий, добавили в Роспотребнадзоре.