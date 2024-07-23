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Укусы насекомых могут стоить вам жизни. Как распознать у себя аллергию и не угодить в реанимацию

Врач Мальцева: охриплость голоса после укуса пчелы указывает на аллергию. Укус пчелы, осы или шершня оставляет болезненный след, но у большинства он проходит за пару дней. Однако для некоторых людей (их примерно 10%) встреча с таким насекомым может закончиться в больнице. «Секрет» спросил у аллерголога-иммунолога, что делать, если реакция на укус сильная и как понять, что самостоятельно не справиться.

Как распознать аллергию на укус насекомого и не попасть в реанимацию
© unsplash

Что делать, если вас кто-то ужалил

Если вас ужалила пчела или оса, быстро удалите жало и наложите жгут выше места укуса (если оно пришлось на область руки или ноги), рассказала «Секрету» аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева.

Дальше алгоритм действий такой:

  • промойте место укуса холодной водой с мылом;
  • постарайтесь содержать эту область в чистоте, не расчёсывать кожу, чтобы избежать инфекции;
  • приложите холод или влажную прохладную ткань;
  • при зуде кожи примите антигистаминный препарат или нанесите на место укуса;
  • при выраженной болезненности выпейте обезболивающее средство — анальгетик или нестероидный противовоспалительный препарат.

Что делать, если насекомое укусило

Реакция на коже может появиться не только от жалящих, но и от кусающихся насекомых — например, комаров или мошек.

«Если беспокоит зуд, самостоятельно можно принять антигистаминный препарат в таблетках или нанести на кожу местный. Также облегчить симптомы могут противозудные средства. Назначение препаратов других групп лучше доверить специалисту», — сказала врач.

Когда нужно срочно к врачу

Самая опасная реакция на ужаление или укус — анафилаксия. Она поражает одновременно несколько органов и может быть опасна для жизни, отметила врач.

При каких симптомах нужна срочная медицинская помощь:

  • Отёчность, особенно лица (век, губ, ушей) и шеи;
  • Проблемы с дыханием, охриплость голоса или хрипы в груди;
  • Спазмы в животе, тошнота, рвота или диарея;
  • Головокружение, резкая слабость или потеря сознания.

Если доступной медицинской помощи нет, нужно:

  • Уложить пострадавшего, приподнять ему ноги, а голову повернуть набок;
  • Следить за пульсом и артериальным давлением.

По словам врача, даже если удалось справиться с симптомами самостоятельно, всё равно нужно обследоваться у аллерголога.

«Наиболее часто для диагностики применяется определение специфических иммуноглобулинов к ядам насекомых. Однако могут потребоваться и дополнительные исследования. Важно понимать, что, если реакций на укусы насекомых никогда не было, диагностика аллергии на них лишена всякого смысла. Уровни специфических иммуноглобулинов могут быть повышены и у здоровых людей», — добавила собеседница «Секрета».

Что делать, если покусало много насекомых сразу

Если у человека нет аллергии, но укусы многочисленные (счёт идёт на сотни), может развиться токсическая реакция. Обычно такое бывает, когда люди разрушают гнёзда или улья насекомых.

Её симптомы:

  • Тошнота;
  • Рвота;
  • Повышение температуры тела;
  • Головокружение;
  • Обморок;
  • Судороги.

В этом случае необходима срочная медицинская помощь, заключила врач.