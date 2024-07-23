Как распознать аллергию на укус насекомого и не попасть в реанимацию

Врач Мальцева: охриплость голоса после укуса пчелы указывает на аллергию. Укус пчелы, осы или шершня оставляет болезненный след, но у большинства он проходит за пару дней. Однако для некоторых людей (их примерно 10%) встреча с таким насекомым может закончиться в больнице. «Секрет» спросил у аллерголога-иммунолога, что делать, если реакция на укус сильная и как понять, что самостоятельно не справиться.

© unsplash

Что делать, если вас кто-то ужалил

Если вас ужалила пчела или оса, быстро удалите жало и наложите жгут выше места укуса (если оно пришлось на область руки или ноги), рассказала «Секрету» аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева.

Дальше алгоритм действий такой:

промойте место укуса холодной водой с мылом;

постарайтесь содержать эту область в чистоте, не расчёсывать кожу, чтобы избежать инфекции;

приложите холод или влажную прохладную ткань;

при зуде кожи примите антигистаминный препарат или нанесите на место укуса;

при выраженной болезненности выпейте обезболивающее средство — анальгетик или нестероидный противовоспалительный препарат.

Что делать, если насекомое укусило

Реакция на коже может появиться не только от жалящих, но и от кусающихся насекомых — например, комаров или мошек.

«Если беспокоит зуд, самостоятельно можно принять антигистаминный препарат в таблетках или нанести на кожу местный. Также облегчить симптомы могут противозудные средства. Назначение препаратов других групп лучше доверить специалисту», — сказала врач.



Когда нужно срочно к врачу

Самая опасная реакция на ужаление или укус — анафилаксия. Она поражает одновременно несколько органов и может быть опасна для жизни, отметила врач.

При каких симптомах нужна срочная медицинская помощь:

Отёчность, особенно лица (век, губ, ушей) и шеи;

Проблемы с дыханием, охриплость голоса или хрипы в груди;

Спазмы в животе, тошнота, рвота или диарея;

Головокружение, резкая слабость или потеря сознания.

Если доступной медицинской помощи нет, нужно:

Уложить пострадавшего, приподнять ему ноги, а голову повернуть набок;

Следить за пульсом и артериальным давлением.

По словам врача, даже если удалось справиться с симптомами самостоятельно, всё равно нужно обследоваться у аллерголога.

«Наиболее часто для диагностики применяется определение специфических иммуноглобулинов к ядам насекомых. Однако могут потребоваться и дополнительные исследования. Важно понимать, что, если реакций на укусы насекомых никогда не было, диагностика аллергии на них лишена всякого смысла. Уровни специфических иммуноглобулинов могут быть повышены и у здоровых людей», — добавила собеседница «Секрета».



Что делать, если покусало много насекомых сразу

Если у человека нет аллергии, но укусы многочисленные (счёт идёт на сотни), может развиться токсическая реакция. Обычно такое бывает, когда люди разрушают гнёзда или улья насекомых.

Её симптомы:

Тошнота;

Рвота;

Повышение температуры тела;

Головокружение;

Обморок;

Судороги.

В этом случае необходима срочная медицинская помощь, заключила врач.