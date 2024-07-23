Как распознать аллергию на укус насекомого и не попасть в реанимацию

Укусы насекомых могут стоить вам жизни. Как распознать у себя аллергию и не угодить в реанимацию
Врач Мальцева: охриплость голоса после укуса пчелы указывает на аллергию. Укус пчелы, осы или шершня оставляет болезненный след, но у большинства он проходит за пару дней. Однако для некоторых людей (их примерно 10%) встреча с таким насекомым может закончиться в больнице. «Секрет» спросил у аллерголога-иммунолога, что делать, если реакция на укус сильная и как понять, что самостоятельно не справиться.
Что делать, если вас кто-то ужалил
Если вас ужалила пчела или оса, быстро удалите жало и наложите жгут выше места укуса (если оно пришлось на область руки или ноги), рассказала «Секрету» аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева.
Дальше алгоритм действий такой:
- промойте место укуса холодной водой с мылом;
- постарайтесь содержать эту область в чистоте, не расчёсывать кожу, чтобы избежать инфекции;
- приложите холод или влажную прохладную ткань;
- при зуде кожи примите антигистаминный препарат или нанесите на место укуса;
- при выраженной болезненности выпейте обезболивающее средство — анальгетик или нестероидный противовоспалительный препарат.
Что делать, если насекомое укусило
Реакция на коже может появиться не только от жалящих, но и от кусающихся насекомых — например, комаров или мошек.
«Если беспокоит зуд, самостоятельно можно принять антигистаминный препарат в таблетках или нанести на кожу местный. Также облегчить симптомы могут противозудные средства. Назначение препаратов других групп лучше доверить специалисту», — сказала врач.
Когда нужно срочно к врачу
Самая опасная реакция на ужаление или укус — анафилаксия. Она поражает одновременно несколько органов и может быть опасна для жизни, отметила врач.
При каких симптомах нужна срочная медицинская помощь:
- Отёчность, особенно лица (век, губ, ушей) и шеи;
- Проблемы с дыханием, охриплость голоса или хрипы в груди;
- Спазмы в животе, тошнота, рвота или диарея;
- Головокружение, резкая слабость или потеря сознания.
Если доступной медицинской помощи нет, нужно:
- Уложить пострадавшего, приподнять ему ноги, а голову повернуть набок;
- Следить за пульсом и артериальным давлением.
По словам врача, даже если удалось справиться с симптомами самостоятельно, всё равно нужно обследоваться у аллерголога.
«Наиболее часто для диагностики применяется определение специфических иммуноглобулинов к ядам насекомых. Однако могут потребоваться и дополнительные исследования. Важно понимать, что, если реакций на укусы насекомых никогда не было, диагностика аллергии на них лишена всякого смысла. Уровни специфических иммуноглобулинов могут быть повышены и у здоровых людей», — добавила собеседница «Секрета».
Что делать, если покусало много насекомых сразу
Если у человека нет аллергии, но укусы многочисленные (счёт идёт на сотни), может развиться токсическая реакция. Обычно такое бывает, когда люди разрушают гнёзда или улья насекомых.
Её симптомы:
- Тошнота;
- Рвота;
- Повышение температуры тела;
- Головокружение;
- Обморок;
- Судороги.
В этом случае необходима срочная медицинская помощь, заключила врач.