С начала года врачи Московской области спасли 188 недоношенных детей

В 2024 году в подмосковные врачи-неонатологи спасли свыше 2,1 тысячи детей, появившихся на свет раньше срока, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

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В ведомстве уточнили, что в настоящее время родовспомогательные учреждения Московской области имеют в своем распоряжении самую современную медицинскую технику для оказания многосторонней помощи беременным, роженицам и младенцам, в том числе рожденным раньше положенного срока.

«...Каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, большой команды настоящих профессионалов своего дела. С начала года в регионе врачи спасли более 2,1 тысячи детей, рожденных раньше срока, из них 188 — с экстремально низкой массой тела — менее одного кг», - уточнил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.



По данным ведомства, вес самого маленького недоношенного ребенка в этом году составил всего 450 г. Эту кроху выходили специалисты из Московского областного перинатального центра.

В настоящее время в Подмосковье налажена многоуровневая система родовспоможения, состоящая из шести перинатальных центров, областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского и десятков родильных домов, где беременные и новорожденные всегда могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе с применением высокотехнологичного цифрового оборудования.