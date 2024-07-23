«Тяжелые поражения мозга». Иммунолог предупредил об опасности лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила опасна тем, что из-за нее может начаться поражение мозга, рассказал ОТР иммунолог Николай Крючков. По его словам, все тяжелые проявления этой болезни связаны с менингоэнцефалитом.

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"По статистике, где-то у 20% инфицированных людей развивается лихорадка. Это головные боли, резкая слабость, рвота, могут быть такие проявления. <...> Примерно у 3–4,5% заболевание тяжелым становится, то есть у каждого 150-го инфицированного", — объяснил медик.



Иммунолог отметил, что в таких случаях проявляется поражение мозга, появляется напряжение в мышцах шеи и туловища, а также начинаются сильные головные боли. Бывают случаи, когда начинается отек мозга и появляются другие неврологические симптомы.

"От 5% до 15% людей с тяжелой формой умирают. Смерть наступает в результате тяжелых поражений головного и спинного мозга. Нарушается работа дыхательных и сердечно-сосудистых центров. Наблюдается в том числе и кома, возможна остановка дыхания и сердца", — подчеркнул Крючков.



Врач добавил, что поражения мозга могут быть такими серьезными, что, даже если человек выживет, ему будет очень трудно восстановиться после болезни. Кроме того, опасность лихорадки в том, что ее симптомы очень напоминают другие болезни, из-за чего тяжело ее выявить, подытожил иммунолог.

В 2024 году в России были зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, преимущественно завозного происхождения, сообщили в Роспотребнадзоре. Ситуация находится под контролем ведомства.