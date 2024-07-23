«Караван здоровья»: в Кыргызстане бесплатно обследуют пациентов

В Кыргызстане запустили «Караван здоровья». В республике развернули больше 10 мобильных клиник с профильными специалистами и даже лабораторией. Пациентов бесплатно проверяют на гепатиты B и C, передает корреспондент «МИР 24» Элиза Балбакова.

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На крупнейшем вещевом рынке Центральной Азии «Дордой» работают больше 20 тысяч человек. График у продавцов плотный – с 5 утра и до вечера. Поэтому неслучайно, что одна из двух мобильных клиник Чуйской области остановилась именно здесь. Торговцы, водители и другой обслуживающий персонал могут получить консультацию терапевта, акушера-гинеколога и даже сделать УЗИ органов малого таза.

«На рынке я работаю водителем. Ходить по врачам времени нет. А тут на УЗИ мне проверили почки, у меня были жалобы. Говорят, что и сахар повышенный», – рассказал водитель Асылбек Ермаков.



Необходимость профилактического осмотра очевидна. Ежедневно врачи мобильной клиники выявляют людей с инфекционными заболеваниями, только с гепатитом по семь-восемь случаев. Защиту от вируса можно получить здесь же. Вакцинация для всех бесплатна.

«Основная цель – это выявление четырех инфекционных заболеваний: вирусных гепатитов B и C, BB и ВИЧ. Если положительные тесты, то мы посписочно отправляем по месту жительства семейным врачам. Они их дообследуют, и они постоянно будут под наблюдением наших специалистов», – рассказала руководитель мобильной клиники Букум Рысалиева.



По последним данным Минздрава, вирус гепатита в Кыргызстане стремительно растет. Выявляют в 3,5 раза больше случаев, чем в прошлом году. Однако специалисты говорят, что, к сожалению, население не проходит обследования во время и не делает прививки.

«У некоторых есть возможность обследоваться, в частных клиниках обследуются. А у многих нет. Например, у таксистов, у обслуживающего персонала, у чаевщиков»,- рассказала заместитель председателя профсоюза рынка Гульмира Эрматова.



Прийти на консультацию к специалистам мобильной клиники могут и жители близлежащих новостроек. В Минздраве подчеркивают: «Караван здоровья» заметно разгрузил районные поликлиники. Врачи ежедневно принимают по 80 человек. В ближайшие дни мобильная клиника отправится в Сокулукский район.