Главный внештатный инфекционист ДФО отозвалась о новом чудо-лекарстве от ВИЧ

В мировых СМИ прошла информация о создании препарата, дающего 100-процентную защиту от ВИЧ. Новинка успешно прошла все исследования, в том числе клинические. Однако к новому препарату пока остается много вопросов.

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"Это не вакцина, а лекарственный препарат, который действует, только пока его вводят в организм человека. Он не стимулирует выработку собственных антител, которые в последующем препятствуют заражению ВИЧ. Его вводили раз в полгода на протяжении установленного периода наблюдений достаточно узкой группе здоровых лиц, а именно гетеросексуальным женщинам, проживающим в африканских странах с высокой заболеваемостью ВИЧ и высоким риском инфицирования", - рассказала "РГ" главный внештатный специалист по инфекционным болезням ДФО - главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями минздрава Хабаровского края Анна Кузнецова.



По словам эксперта, применение препарата может создать ложное чувство защищенности и вседозволенности, что в итоге может вызвать рост заболеваемости ВИЧ, а также других инфекций с половым путем передачи. Подобные ситуации уже наблюдались при широком использовании других схем доконтактной профилактики ВИЧ у взрослых за рубежом. В странах Западной Европы и Северной Америки, в частности, сейчас наблюдается огромная вспышка сифилиса и подъем заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Лекарственная профилактика передачи ВИЧ далеко не нова. В России успешно реализуется государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции и препаратами для ее лечения обеспечиваются все пациенты с таким диагнозом.