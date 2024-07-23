Эксперт предупреждает о малоизвестном заболевании, вызванном жаркой погодой

В летние месяцы люди могут испытывать повышенный стресс и беспокойство. Эксперт по психическому благополучию Пол Гесс рассказал о малоизвестном заболевании, вызванном жаркой погодой.

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Речь идёт о летней тревоге. Это состояние может привести к физическим симптомам, таким как учащённое сердцебиение, одышка и потливость ладоней. Оно также может вызвать психические симптомы, например, усиление тревожных мыслей или внезапные приступы паники.

Триггерами летнего беспокойства являются внезапное повышение температуры, увеличение количества общественных мероприятий и даже страх пропустить что-то важное.

В холодные месяцы снижение воздействия солнечного света и тепла приводит к нехватке серотонина в организме человека, что негативно сказывается на настроении и эмоциях человека. Летом же тревожность может возникнуть из-за сильного воздействия света и жары. Такая погода может отрицательно повлиять на уровень мелатонина и цикл сна, что и влияет на настроение.