Головные боли и искривление позвоночника: к чему приводит неправильный прикус

Причин для возникновения головной боли очень много, и выявить, что именно служит источником дискомфорта, бывает сложно. Одной из неочевидных, но очень частых причин недуга является неправильный прикус и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Как связаны нарушения функций ВНЧС с головной болью, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила врач ортодонт-стоматолог, гнатолог Элина Макаревич.

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По данным научных источников, 50 процентов причин, вызывающих головные боли, приходится на долю ВНЧС. Большинство людей обращают внимание на неправильный прикус лишь с эстетической стороны. В действительности же это функциональная проблема, которая влияет на здоровье всего организма, поскольку в нем все взаимосвязано, пояснила врач.

К чему приводит неправильный прикус

Макаревич отметила, что неправильный прикус вызывает массу проблем со здоровьем. При наличии такой проблемы:

Появляются боли, щелчки, хруст в ВНЧС, затрудняется открывание рта;

Повышается стираемость зубов, образуются сколы;

Воспаляются десна;

Нарушается жевательная функция, функция глотания и даже дикция;

Нарушается дыхание, которое влечет за собой ночной храп, дневную сонливость, гипоксию, слабость.

Специалист также объяснила, как из-за проблем с зубочелюстной системой и неправильного прикуса возникает головная боль:

Неправильное положение нижней челюсти и неправильные контакты зубов, стертые зубы или их отсутствие приводят к дисбалансу жевательной мускулатуры, поскольку нагрузка на нее распределяется неравномерно; Возникают гипертонус мышц и, как следствие, спазм сосудов и нервных окончаний; Это состояние передается на шейно-воротниковую зону и череп, провоцируя головную боль. Здесь также идет негативное влияние на осанку, поскольку из-за мышечного дисбаланса в шее меняется положение головы и организм пытается вернуть равновесие за счет искривления позвоночного столба.

Способы выявления связи прикуса и головных болей

Диагностика данной взаимосвязи включает в себя исследование ВНЧС. Пациентам проводят:

Мышечную пальпацию ВНЧС;

МРТ (магнитно-резонансная томография) ВНЧС;

КЛКТ (конусно-лучевая компьютерная томография) черепа — такая процедура выявляет патологии при помощи трехмерного изображения;

Кондилографию (электронная запись движений ВНЧС) — делается с диагностической целью: анализ проблем с диском, мышцами, связками;

Перенос моделей челюстей в артикулятор — устройство, позволяющее изучить соотношение нижней и верхней челюстей в сомкнутом состоянии и в динамике.

Как врач помогает справиться с головной болью

После того как врач провел диагностику, он приступает к сплинт-терапии. Пациенту индивидуально в зависимости от клинической картины изготавливают специальную капу из гипоаллергенных материалов. В процессе ношения капы достигается правильное терапевтическое положение нижней челюсти. Именно на этом этапе окончательно становится понятным, есть ли взаимосвязь головных болей с зубочелюстной системой.

Улучшение динамики или прекращение жалоб на головную боль у пациентов наблюдаются более чем в 50 процентах случаев. Улучшение состояния означает, что далее пациенту необходимо пройти ортодонтическое или ортопедическое лечение, результатом которого будет правильное смыкание и правильное положение височно-нижнечелюстного сустава.

Игнорировать головную боль и самостоятельно разбираться в ее причинах нельзя. Необходимо обращаться к врачам-специалистам, включая консультацию ортодонта, гнатолога, добавила Макаревич.