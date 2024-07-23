Судороги и кома: врач объяснил, чем вирус Чандипура опасен для детей

Случаи смерти от вируса Чандипура зафиксировали в индийском штате Гуджарат. Всего зафиксировали 50 случаев заражения, из которых 16 с летальным исходом. «Вечерняя Москва» узнала у врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, чем опасен этот вирус и сможет ли он дойти до России.

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Особенности вируса

По словам специалиста, вирус Чандипура не является новым заболеванием:

"Это достаточно известный вирус, который был открыт в 60-е годы прошлого века. Он имеет специфическое распространение только в Индии и Африке. Это связано с тем, что у этого вируса очень своеобразный переносчик — песчаные мухи-флеботомины, которые прокусывают кожу до мелких подкожных вен."



Симптомы

Врач объяснил, что вирус имеет высокую летальность, потому что у зараженного быстро развиваются симптомы, которые приводят к коме.

"Вирус Чандипура вызывает вирусный энцефалит. У зараженного развивается высокая температура тела, появляются судороги, признаки спутанного сознания или его потеря, головная боль и кома. Также могут быть общие симптомы, такие как диарея и рвота", — отметил собеседник «ВМ».



Этот вирус особенно опасен для детей, потому что их иммунная система просто не успевает ответить на этот вирус и бороться с ним, объяснил врач.

Российским туристам, которые планируют отдых в Индии в ближайшее время, важно защищать себя от укусов насекомых.

"Прививки от этого вируса не существует. Он близкородственный к вирусу бешенства, и летальность у него достаточно высокая. Однако прививка от бешенства не помогает от вируса Чандипура. Туристам в Индии важно следить за тем, чтобы их не кусали местные насекомые, постоянно пользоваться репеллентами и носить закрытую одежду, в которой будет комфортно в жару. Наиболее эффективны репелленты на основе ДЭТА и пикаридина. А из природных репеллентов можно использовать масло лимонного эвкалипта", — сказал Болибок.



Возможен ли вирус в России

В России этот вирус не может распространяться из-за отсутствия переносчиков заболевания: