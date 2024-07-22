Подмосковные врачи спасли жизнь пациенту с желудком в груди

Хирурги Одинцовской областной больницы спасли жизнь мужчине с огромной грыжей, из-за которой его желудок переместился в область груди, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

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«В стационар Одинцовской областной больницы поступил 48-летний мужчина с жалобами на боли в животе и проблемы с дыханием. Врачи сделали рентген, который показал, что желудок находится в грудной полости из-за огромной грыжи размером 10 см в диаметре, вызывающей давление и ущемление внутренних органов», – говорится в сообщении.



Хирурги решили удалить грыжу. Во время операции в желудке мужчины обнаружили пятисантиметровое отверстие.

«Все содержимое желудка поступало в грудную полость больного, а это являлось жизнеугрожающим состоянием. Поэтому во время операции мы удалили часть желудка и укрепили переднюю стенку брюшной полости. Также установили дренаж и удалили жидкость из легких», – приводит пресс-служба слова заместителя главного врача по хирургической помощи Василины Лесовик.



Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.