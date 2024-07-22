Сегодня, 22 июля, сильных геоударов не предвидится. Каков прогноз на завтра, что рекомендуют врачи в период магнитных бурь?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 июля

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 22 июля, сильных геоударов не предвидится, К-индекс не превысит трех баллов. В течение всего дня он будет колебаться от одного до двух баллов, что называется спокойной магнитосферой.

Во вторник, 23 июля, магнитосфера тоже будет спокойной. Геомагнитная активность не превысит двух баллов.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

В неблагоприятные по геомагнитной обстановке дни люди жалуются на головную боль, бессонницу, упадок сил, плохое настроение, ломоту в суставах, а также неустойчивое артериальное давление.

Опросы показывают, что на метеозависимость жалуется 50–70% взрослого населения. Многие даже считают, что магнитная буря может привести к инфаркту или инсульту. Врачи скорой помощи также утверждают, что в неблагоприятные дни у них увеличивается количество вызовов в связи с гипертоническими кризами, подозрениями на сердечно-сосудистые катастрофы.

Врач функциональной диагностики Анастасия Луканина рассказала, что людям, которых часто что-то беспокоит, стоит вести дневник своего состояния. Однако, по ее мнению, «воздействие магнитных бурь преувеличено».

«Если вас что-то регулярно беспокоит, советую вести дневник своего состояния, отмечая в числе прочего показатели АД и пульса. Эти записи понадобятся, когда вы обратитесь к врачу. Важно обследоваться и установить верный диагноз. Когда выяснится истинная причина недомогания, врач сможет подобрать эффективное лечение. Поэтому бояться и паниковать не нужно, воздействие магнитных бурь преувеличено. С момента возникновения человечества мы примерно 20% времени жизни проводим в условиях, когда магнитное поле возмущено, так что мы эволюционно приспособлены к таким условиям», — объяснила Луканина RG.RU.



При этом людям с хроническими заболеваниями — гипертоникам и пациентам с другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы — действительно нужно проявить осторожность в период магнитных бурь.



«На развитие сосудистого события влияет множество факторов: образ жизни, физическая активность и перенапряжение, наследственность, питание, вредные привычки (пристрастие к алкоголю, курению), немалое место в этом ряду занимает стресс», — добавила доктор.



Что делать в периоды магнитных бурь

Врач-терапевт Константин Спахов заявил aif.ru, что во время магнитных бурь в первую очередь страдают пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

По его словам, самыми типичными реакциями на магнитные бури бывают боли в голове и сердце, сердцебиение, состояние тревожности, возбуждение, депрессия, слабость. Пациенты могут даже впасть в панику, ощущать тахикардию, нарушение сердечного ритма, дрожь в теле, онемение. В тяжелых случаях действительно может дойти до гипертонического криза, инсульта или инфаркта.

Людям, склонным к такой реакции на магнитную бурю, специалист порекомендовал провести такие дни спокойно и не планировать никаких больших дел на это время. На природе в такое время стоит заниматься легкой физкультурой, аутотренингом и релаксацией. Помимо этого, можно принять легкие успокоительные средства.