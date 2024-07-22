Врач рассказала о вреде минеральной воды для здоровья

Купание полезно для здоровья, но, чтобы польза не превратилась во вред, следует соблюдать несложные правила. Об этом aif.ru заявил руководитель хирургической службы ДГКБ им. З.А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин. По его словам, нельзя постоянно заглатывать воду, так как даже в соленой воде есть микроорганизмы, способные вызвать заболевание. Следует избегать сильно заросших водоёмов, и мест, где много водоплавающих птиц, так как в воде могут находиться личинки их паразитов. Также нельзя купаться в запрещённых для этого местах - это чревато не только травмами, но и кишечными инфекциями. Не следует постоянно нырять и прыгать в воду, ибо при попадании воды глубоко в слуховые проходы может случиться воспаление среднего и внутреннего уха (отиты), либо гайморовых и лобных пазух (синуситы). «Не стоит закапываться в песок... Он далеко не стерилен... можно заразиться чесоткой, получить рожистое воспаление... В тропических странах в песке могут находиться опасные паразиты, способные проникать под кожу», - отметил Шеин. Врач также посоветовал не купаться сразу после еды. Ранее в Москве запретили купание в зоне отдыха «Озеро Белое» из-за несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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