Подмосковные врачи оказали помощь девочке, которая съела пленку «пупырку»

Подмосковные врачи оказали помощь 15-летней девочке, которая съела пленку «пупырку»
Хирурги Мытищинской больницы прооперировали девочку-подростка, которая съела воздушно-пузырьковую пленку, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В детское травматологическое отделение Мытищинской больницы поступила 15-летняя девочка с сильной болью в животе. В ходе обследования специалисты выявили наличие свободного газа в брюшной полости, что подтвердило перфорацию органа, то есть нарушение его целостности. Было принято решение экстренно оперировать пациентку», – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, операция прошла успешно.
«То, с чем в итоге мы столкнулись даже для нас стало изрядной неожиданностью. В ходе операции мы выявили на тонкой кишке отверстие. На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана – остатки упаковочной воздушно-пузырьковой пленки, которую в народе называют «пупыркой». Мы удалили поврежденную часть тонкой кишки, с последующим ее восстановлением. Сейчас динамика положительная, операция прошла успешно и пациентке предстоит курс противоспаечной терапии», – приводятся в сообщении слова заведующего детским травматологическим отделением Владислава Смирнова.
В пресс-службе добавили, что на данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана.
«В данном случае, когда пациентка пришла в себя, ее спросили, как «пупырка» попала внутрь. Она ответила, что «просто сильно задумалась, сидела и грызла». Для обозначения желания человека есть несъедобное существует специальный термин – пикацизм. Чаще всего такое случается с маленькими детьми, беременными женщинами и подростками. Среди фаворитов расстройств пищевого поведения – волосы, веревки или нитки, мел, уголь, яичная скорлупа. Причины пикацизма у детей и подростков могут быть самыми разными, от нарушений обмена веществ до расстройств аутического спектра. Родителям важно разобраться в проблеме и помочь ребенку, в случае необходимости сразу обратиться к врачу», – заключили в министерстве.