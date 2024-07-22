Подмосковные врачи оказали помощь девочке, которая съела пленку «пупырку»

Хирурги Мытищинской больницы прооперировали девочку-подростка, которая съела воздушно-пузырьковую пленку, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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«В детское травматологическое отделение Мытищинской больницы поступила 15-летняя девочка с сильной болью в животе. В ходе обследования специалисты выявили наличие свободного газа в брюшной полости, что подтвердило перфорацию органа, то есть нарушение его целостности. Было принято решение экстренно оперировать пациентку», – говорится в сообщении.



Как уточнили в ведомстве, операция прошла успешно.

«То, с чем в итоге мы столкнулись даже для нас стало изрядной неожиданностью. В ходе операции мы выявили на тонкой кишке отверстие. На этом участке сконцентрировалось немалое количество целлофана – остатки упаковочной воздушно-пузырьковой пленки, которую в народе называют «пупыркой». Мы удалили поврежденную часть тонкой кишки, с последующим ее восстановлением. Сейчас динамика положительная, операция прошла успешно и пациентке предстоит курс противоспаечной терапии», – приводятся в сообщении слова заведующего детским травматологическим отделением Владислава Смирнова.



В пресс-службе добавили, что на данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана.