Врач назвал шесть категорических запретов на пляже

В целом купание полезно для здоровья, оно закаливает, укрепляет иммунитет, помогает освежиться, когда жарко. Но, чтобы оно приносило реальную пользу, а не вред, нужно соблюдать несколько правил. Итак, что нельзя делать на пляже.

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Первое - нельзя заглатывать воду, ведь в ней есть бактерии, способные вызвать болезнь при попадании в организм. Если вы купаетесь с детьми, выбирайте такие места для купания, где нет поблизости сливных труб, свалок и предприятий, рекомендует руководитель хирургической службы ДГКБ им. З.А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин.

Во-вторых, не стоит часто нырять и прыгать в воду, ведь она может попасть глубоко в слуховые проходы и спровоцировать отит, который сопровождается сильной болью, или синусит, рассказал он aif.ru.

В-третьих, плохая идея купаться там, где много водоплавающих птиц. В этом случае в воде могут быть личинки их паразитов, они могут проникать в организм, в частности - через кожу. И человек может получить такое заболевание, как "зуд купальщика". Лечится оно довольно тяжело, уточняет врач. Также не стоит окунаться в сильно заросшие водоемы, в стоячую воду.

Игнорировать таблички с надписью "Купание запрещено" тоже не стоит, ведь купание в таких местах может травмировать (на дне могут находиться стекла, обломки арматуры), кроме того, существует риск подхватить кишечную инфекцию.

Еще одно важное правило - нельзя купаться сразу после еды, это может привести к спазмам и рвоте. Лучше заходить в воду через 1,5-2 часа после еды.

Закапываться в песок тоже неполезно. Он нестерилен, даже если раскален. И в итоге можно "подцепить" чесотку, рожистое воспаление, грибковые заболевания кожи.