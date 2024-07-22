Как избежать появления потертостей на внутренней стороне бедра

Увлажнение кожи специальными средствами и использование мазей с цинком поможет избежать появления потертостей на внутренней стороне бедра при ходьбе в жару. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова, передает Pravda.Ru.

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«Для взрослых, у которых эта сложность возникает в связи с избытком массы тела, давно придумали очень удобные рейтузики, штанишки с удлиненным низом, которые позволяют вот эту как раз натирающую часть внутренней поверхности бедер перекрыть», — отметила врач.



Помимо этого, по ее словам, людям с такой проблемой рекомендуется чаще принимать душ. Если недуг не связан с наличием лишнего веса, Зайниддинова советует обратиться к терапевту или к ортопеду. Она отметила, что в этом случае у человека могут быть нарушения осанки или проблемы с походкой.

Педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC) Никита Волков до этого рассказал «Газете.Ru», что один из основных принципов безопасных прогулок в аномальную жару с детьми — ограничение пребывания на открытом солнце в пиковые часы его активности, примерно с 11 до 16. Кроме того, важен достаточный питьевой режим.