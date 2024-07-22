Употребление этих 11 продуктов может облегчить вздутие живота

Существует множество причин вздутия живота, но простые изменения в питании могут принести некоторое облегчение. Эксперты перечислили продукты, которые помогут справиться с этим состоянием.

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Основной причиной вздутия живота является избыток газа в кишечнике. Это может быть вызвано употреблением определённых продуктов и напитков, например, овощей и газировок, или заглатыванием воздуха во время еды. Если вы сталкиваетесь с проблемой регулярно, то следует обратиться к врачу.

Облегчить симптомы вздутия живота могут:

ферментированные продукты: кефир, чайный гриб, квашеная капуста, тушёные блюда;

куркума;

имбирь;

киви;

черника;

папайя;

ревень;

зелёный чай;

киноа;

фенхель;

продукты с пребиотиками, например, йогурт, оливки, сыр.

Следует учитывать, что вздутие живота может быть симптомом таких заболеваний, как запор, пищевая непереносимость, целиакия и синдром раздражённого кишечника. Поэтому если проблема вас мучает регулярно, проконсультируйтесь с терапевтом.

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