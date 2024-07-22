Употребление этих 11 продуктов может облегчить вздутие живота
Существует множество причин вздутия живота, но простые изменения в питании могут принести некоторое облегчение. Эксперты перечислили продукты, которые помогут справиться с этим состоянием.
Основной причиной вздутия живота является избыток газа в кишечнике. Это может быть вызвано употреблением определённых продуктов и напитков, например, овощей и газировок, или заглатыванием воздуха во время еды. Если вы сталкиваетесь с проблемой регулярно, то следует обратиться к врачу.
Облегчить симптомы вздутия живота могут:
- ферментированные продукты: кефир, чайный гриб, квашеная капуста, тушёные блюда;
- куркума;
- имбирь;
- киви;
- черника;
- папайя;
- ревень;
- зелёный чай;
- киноа;
- фенхель;
- продукты с пребиотиками, например, йогурт, оливки, сыр.
Следует учитывать, что вздутие живота может быть симптомом таких заболеваний, как запор, пищевая непереносимость, целиакия и синдром раздражённого кишечника. Поэтому если проблема вас мучает регулярно, проконсультируйтесь с терапевтом.
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