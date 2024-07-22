Эксперт объяснил, как избавиться от мозолей на ногах

Мозоли на ногах — распространённая проблема, которая может доставить не только психологический дискомфорт, но и вызвать болезненные ощущения. Эксперты рассказали о домашних средствах, которые помогут избавиться от этой проблемы.

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Яблочный уксус. Влейте в ванночку для ног 100 мл яблочного уксуса и тёплую воду. Подержите в ней ноги в течение 10–15 минут, после чего удалите мозоли.

Морская соль. Смешайте морскую соль и оливковое масло в пасту и нанесите её на мозоль. После короткого массажа нарост можно легко удалить.

Пищевая сода. Это малоизвестное, но очень эффективное средство от мозолей. Приготовьте ванночку для ног с пакетиком пищевой соды и тёплой водой и подержите в ней ноги 10–20 минут. Мозоль станет мягкой, и её легко будет удалить.

Лимон. Это естественный способ смягчить мозоли. Нанесите на нарост свежевыжатый лимонный сок или протрите поражённый участок долькой лимона. Но будьте осторожны: не используйте на повреждённой коже.