Гастроэнтеролог назвала лучшие и худшие продукты для людей с перегибом желчного пузыря
Перегиб желчного пузыря требует коррекции диеты, поскольку определённые продукты могут усугубить состояние. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала лучшие и худшие продукты для людей с такой аномалией.
По словам врача, при перегибе желчного пузыря нужно соблюдать ряд рекомендаций. Так, необходимо есть небольшими порциями 4-5 раз в день, не переедать, пить достаточно жидкости. Также следует питаться сбалансированно и ограничить потребление сахара и простых углеводов.
Полезными при загибе желчного пузыря являются следующие продукты:
- нежирные кисломолочные продукты:
- рис, гречка, овсянка;
- овощи и фрукты (особенно богатые клетчаткой);
- нежирные виды мяса и рыбы (например, курица, индейка, треска).
Между тем людям с такой аномалией следует избегать:
- острых приправ и специй;
- жирных и жареных блюд;
- копчёностей и консервов;
- выпечки и сладостей.
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