Лучшие и худшие продукты для людей с перегибом желчного пузыря

Перегиб желчного пузыря требует коррекции диеты, поскольку определённые продукты могут усугубить состояние. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала лучшие и худшие продукты для людей с такой аномалией.

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По словам врача, при перегибе желчного пузыря нужно соблюдать ряд рекомендаций. Так, необходимо есть небольшими порциями 4-5 раз в день, не переедать, пить достаточно жидкости. Также следует питаться сбалансированно и ограничить потребление сахара и простых углеводов.

Полезными при загибе желчного пузыря являются следующие продукты:

нежирные кисломолочные продукты:

рис, гречка, овсянка;

овощи и фрукты (особенно богатые клетчаткой);

нежирные виды мяса и рыбы (например, курица, индейка, треска).

Между тем людям с такой аномалией следует избегать:

острых приправ и специй;

жирных и жареных блюд;

копчёностей и консервов;

выпечки и сладостей.

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