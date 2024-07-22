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Гастроэнтеролог назвала лучшие и худшие продукты для людей с перегибом желчного пузыря

Перегиб желчного пузыря требует коррекции диеты, поскольку определённые продукты могут усугубить состояние. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала лучшие и худшие продукты для людей с такой аномалией.

Лучшие и худшие продукты для людей с перегибом желчного пузыря
© Чемпионат.com

По словам врача, при перегибе желчного пузыря нужно соблюдать ряд рекомендаций. Так, необходимо есть небольшими порциями 4-5 раз в день, не переедать, пить достаточно жидкости. Также следует питаться сбалансированно и ограничить потребление сахара и простых углеводов.

Полезными при загибе желчного пузыря являются следующие продукты:

  • нежирные кисломолочные продукты:
  • рис, гречка, овсянка;
  • овощи и фрукты (особенно богатые клетчаткой);
  • нежирные виды мяса и рыбы (например, курица, индейка, треска).

Между тем людям с такой аномалией следует избегать:

  • острых приправ и специй;
  • жирных и жареных блюд;
  • копчёностей и консервов;
  • выпечки и сладостей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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