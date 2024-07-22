Чтобы чувствовать себя утром отдохнувшим, важно высыпаться. Но что, если вы спите достаточное количество времени, а просыпаетесь всё равно разбитым и сонным?

Нарушения сна. Усталость после сна может указывать на наличие апноэ во сне или синдрома беспокойных ног (СБН). Среди других нарушений сна это бессонница, нарколепсия, гиперсомния.

Анемия. Помимо чувства усталости, в этом случае возникают головокружение, боль в груди, одышка, стук в ухе, бледная кожа. Для выявления анемии можно сдать анализ крови.

Проблемы с щитовидной железой. Часто усталость в течение дня связано с недостаточной активностью этого органа. Это приводит к замедлению обмена веществ и постоянной усталости.

© GETTY IMAGES

Диета и алкоголь. Известно, что употребление спиртного в течение четырёх часов до сна может ухудшить его качество в течение всей ночи.

Окружение. Например, это автомобильная сигнализация на улице или слишком высокая температура в спальне.

Психические состояния. Ощущать усталость в течение дня можно из-за стресса, депрессии, тревоги, биполярного депрессивного расстройства, предменструального дисфорического расстройства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.