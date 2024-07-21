У российского пенсионера вырос камень во рту. Как такое возможно
Мужчина обратился за помощью через полгода после появления первых симптомов. Поначалу его беспокоила только припухлость под языком, но со временем она становилась всё крупнее и болезненнее. Также пенсионера начала беспокоить боль в этой области после еды. Причиной оказалось заболевание слюнной железы.
Заболевание
На обследовании врачи выявили у мужчины обострение хронического калькулезного сиалоаденита. Это заболевания, при котором в слюнных железе или её протоке образуются камни.
Причиной может быть, например, нарушение минерального (кальциевого) обмена или болезни эндокринной системы.
Камни могут быть размеров в несколько сантиметров. У героя этой истории он оказался диаметром 2–3 см.
Операция
Хирурги Воронежской областной клинической больницы № 1 извлекли новообразование. Операция прошла под внутривенным наркозом и местной анестезией.
Реабилитация
Затем мужчина прошёл курс антибактериального и противовоспалительного лечения. Его уже выписали из больницы.
А в Подмосковье врачи этим летом спасли 40-летнюю женщину с камнями в желчном пузыре. Их было сразу 200 штук.