У российского пенсионера вырос камень во рту

Мужчина обратился за помощью через полгода после появления первых симптомов. Поначалу его беспокоила только припухлость под языком, но со временем она становилась всё крупнее и болезненнее. Также пенсионера начала беспокоить боль в этой области после еды. Причиной оказалось заболевание слюнной железы.

© Секрет Фирмы

Заболевание

На обследовании врачи выявили у мужчины обострение хронического калькулезного сиалоаденита. Это заболевания, при котором в слюнных железе или её протоке образуются камни.

Причиной может быть, например, нарушение минерального (кальциевого) обмена или болезни эндокринной системы.

Камни могут быть размеров в несколько сантиметров. У героя этой истории он оказался диаметром 2–3 см.

Операция

Хирурги Воронежской областной клинической больницы № 1 извлекли новообразование. Операция прошла под внутривенным наркозом и местной анестезией.

Реабилитация

Затем мужчина прошёл курс антибактериального и противовоспалительного лечения. Его уже выписали из больницы.

А в Подмосковье врачи этим летом спасли 40-летнюю женщину с камнями в желчном пузыре. Их было сразу 200 штук.