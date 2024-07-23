Сухость во рту, тошнота и слабость могут говорить об обезвоживании, предупредила врач-профилактик Эвелина Овнанян. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнила, что также стоит обратить внимание на чувство жажды, учащенное сердцебиение и раздражительность. По ее словам, человек начинает чувствовать себя плохо, когда в организме воды меньше всего лишь на 2%.

"Признаки обезвоживания: учащение сердцебиения, головокружение, чувство жажды и сухости во рту, учащение дыхания, слабость, тошнота, раздражительность, усталость, снижение работоспособности. При уменьшении содержания жидкости в организме всего лишь на 2℅ человек уже начинает плохо себя чувствовать", — пояснила врач.



По ее словам, чтобы не допустить обезвоживания, важно соблюдать питьевой режим. При этом Овнанян предупредила, что в жаркую погоду не стоит переживать из-за обильного потоотделения. Она отметила, что это естественный механизм терморегуляции организма.

"Потоотделение — естественный механизм терморегуляции организма человека. Пот выделяется через водные покровы, тем самым происходит охлаждение кожи. В жару, например, потоотделение усиливается, что приводит к более редким походам в туалет. Это нормально", — добавил Овнанян.



Врач Юлиана Романова ранее предупредила, что жевание карандашей или ручек во время размышлений может привести к развитию опасных заболеваний полости рта. По ее словам, по той же причине есть риски заболеть раком.