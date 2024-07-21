Инфекционист указал на риск заразиться листериозом во время купания в пруду

Бактериальная инфекция передаётся также при употреблении заражённого мяса.

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Заболевание «часто» смертельно.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Инфекция [листериоз — прим. ГМ] распространяется заносом от животных к людям. Это может быть на пастбищах, на прудах. Там, где люди купаются, отдыхают, вот там можно заразиться. А второй вариант — это мясо. Все мясные продукты довольно долго сохраняют [патоген — прим. ГМ]. В колбасе, в готовых изделиях, в фарше. При продаже мяса тоже есть возможность заражения. Заболевание очень тяжёлое и часто приводит к смерти. Должны контролировать животных, а дальше рынки, магазины, все мясопродукты. Нужно строго удерживать режим технологий приготовления, стерилизации. Все готовые продукты, которые с мясом, должны быть хорошо проварены. А блюда, где есть сырое мясо, должны строго контролироваться на наличие микробов».



Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости листериозом в России. На протяжении последних лет фиксируются единичные случаи, уточнили в ведомстве.

«В Российской Федерации благодаря проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом находится на уровне — 0,07 на 100 тысяч населения. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.



Ранее сообщалось, что в 12 американских штатах зафиксированы вспышки листериоза. В федеральных центрах по контролю и профилактике заболеваний отчитались о 28 госпитализированных и двух погибших.

Листериоз — зоонозная инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, миндалин, лимфатических узлов, печени. Возбудитель — подвижная неспорообразующая полиморфная грамположительная палочка Listeria monocytogenes.