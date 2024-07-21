Минздрав разработает план по сокращению дефицита медработников

Минздрав совместно с регионами разработает и представит правительству план по сокращению медработников на 2025-2030 годы. Такое поручение ведомству дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", говорится на сайте кабмина.

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Премьер-министр также обратил внимание, что подготовке медицинских кадров будет посвящен отдельный федеральный проект "Медицинские кадры". В связи с этим уже сегодня Минобрнауки необходимо проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям, а Минпросвещения - принять меры по поэтапному увеличению приема студентов-медиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования.

"Появление новых специалистов неразрывно связано с развитием и модернизацией сети медицинских учреждений, особенно медучреждений первичного звена", - уточнили в пресс-службе кабмина.



Между тем, помимо "Медицинских кадров" готовятся еще десять федеральных проектов, которые войдут в состав нового нацпроекта. Четыре из них посвятят помощи людям с серьезными недугами – онкологией, сахарным диабетом, гепатитом С и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главная цель нацпроекта - увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, а к 2036 году - до 81 года. Сейчас она составляет 73,5 лет.