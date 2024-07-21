Какие анализы нужно сдавать при снижении либидо

Снижение либидо — это распространенная проблема, которая может быть вызвана различными факторами: от стресса и усталости до серьезных медицинских состояний. О том, какие анализы следует сдать при снижении либидо, «Газете.Ru» рассказала врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.

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Врач отметила, что либидо может снижаться и естественным образом в определенные периоды жизни женщины — например, в менопаузе или в послеродовом периоде. Прием некоторых лекарственных препаратов, например КОК или антидепрессантов, также способен снижать либидо.

«Если вы столкнулись с этим, важно обратиться к врачу для диагностики и определения причин. Выбор анализов зависит от индивидуальных особенностей пациента и предполагаемых причин снижения либидо», — рассказала Казакова.



Врач, по ее словам, может назначить общие анализы, гормональные, на инфекции и психологическое тестирование.

Клинический анализ крови и биохимический анализ крови позволяют оценить общее состояние организма и выявить возможные хронические заболевания, способные влиять на уровень либидо — например, анемию, сахарный диабет и т.д.

Низкий уровень тестостерона как у мужчин, так и у женщин является частой причиной снижения либидо; нарушение функции щитовидной железы может влиять на либидо; высокий уровень пролактина может вызывать нарушения менструального цикла, блокировать овуляцию, что в свою очередь может снижать либидо и вызывать проблемы с наступлением беременности.

Анализы на инфекции: трихомонады, гонококки, хламидии, генитальную микоплазму. Эти инфекции могут вызвать воспаление органов малого таза и наружных половых органов, вызывая жалобы у пациентов, таким образом половые контакты могут приносить боль и дискомфорт, за счет чего снижается либидо.

Психологическое тестирование: помогает выявить наличие депрессии, тревожности и других психологических проблем, которые могут влиять на либидо.

Врач обратила внимание, что самостоятельно назначать себе анализы не рекомендуется. Необходимо проконсультироваться с врачом для определения индивидуальных показаний.