К чему может привести ожирение: предупреждает гастроэнтеролог

Ожирение провоцирует инсульты, инфаркты.

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Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания Елена Павловская.

«Самая большая проблема — риск хронических неинфекционных заболеваний, то есть диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой, атеросклероз, повышенное давление, что несёт за собой инфаркты и инсульты в молодом, трудоспособном возрасте. Некоторые заболевания онкологического плана зависят от ожирения. Очень важно, что ожирение негативно влияет на печень, лишний жир действует, как алкоголь, фиброз, цирроз в исходе жировой болезни печени».



Ранее диетолог констатировала «пандемию» ожирения среди российских детей. Каждый десятый ребёнок в стране имеет «экстраординарный» вес. Наследственная предрасположенность к набору массы немаловажна.