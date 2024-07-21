Какие болезни могут начаться из-за питья водопроводной воды

Об опасности некачественной водопроводной воды для организма заявил врач-инфекционист Владимир Неронов. По его словам, вода из-под крана может привести к поражениям слизистых оболочек организма, кожи, внутренних органов, а также вызвать заболевания печени.

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Опасная вода

Одной из причин опасности водопроводной воды является ее прохождение по старым коммуникациям. В процессе этого на стенках труб образуются частицы ржавчины и бактерии, которые попадают через воду в человеческий организм. Кроме того, в ЖКТ может попасть хлор, используемый для обеззараживания воды. С одной стороны, хлор уничтожает возбудителей опасных заболеваний, таких как холера, брюшной тиф и дизентерия. Однако его накопление в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Неронов отмечает, что даже один стакан сырой водопроводной воды может нанести вред здоровью, если употреблять его регулярно.

В технических целях

Биохимик Мария Кулешова также рекомендует не использовать водопроводную воду для приготовления пищи. По ее словам, при кипячении хлор улетучивается из воды, но всегда есть риск того, что он начнет взаимодействовать с другими растворенными в воде веществами и образующиеся соединения окажутся вредными для организма.

В технических целях

Биохимик Мария Кулешова также рекомендует не использовать водопроводную воду для приготовления пищи. По ее словам, при кипячении хлор улетучивается из воды, но всегда есть риск того, что он начнет взаимодействовать с другими растворенными в воде веществами и образующиеся соединения окажутся вредными для организма.

Не только хлор

Кроме того, водопроводная вода может содержать фтор, который может негативно влиять на печень. Ученые рекомендуют очищать водопроводную воду от фтора, чтобы улучшить очистительные функции печени и продлить здоровье органа.

Как очистить воду

Чтобы снизить риски, связанные с употреблением водопроводной воды, необходимо:

Использовать фильтры для очистки воды;

Кипятить воду перед употреблением;

Не употреблять водопроводную воду для приготовления пищи.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете защитить свой организм от вредных воздействий некачественной водопроводной воды.