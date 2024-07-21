Магнитные бури 22–28 июля

Следующая неделя, с 22 по 28 июля, может оказаться переломной, поскольку вероятность магнитных бурь резко возрастает, прогнозируют эксперты. Кроме того, спокойный период солнечной активности подходит к концу. К каким неожиданностям космической погоды стоит готовиться, нужно ли запасаться лекарствами — в материале NEWS.ru.

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Когда ждать магнитных бурь с 22 по 28 июля

Относительно спокойный период солнечной активности, который продолжался первую половину лета, постепенно заканчивается, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

«На Солнце появляется все больше пятен, последние несколько дней регистрируются вспышки. Поэтому на следующей неделе мы ожидаем магнитные бури с несколько большей вероятностью», — пояснил специалист.



Ранее Петрукович указывал, что предыдущие две недели были достаточно спокойными с точки зрения геомагнитной активности. В частности, отмечал собеседник NEWS.ru, серьезные магнитные бури не были зафиксированы, так как на Солнце не происходило существенных вспышек.

Доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская подчеркнула в беседе с NEWS.ru, что в последние дни фиксировались крупные вспышки на Солнце. Они были направлены не в сторону Земли, поэтому не вызвали магнитных бурь.

«Явления, которые вызывают возмущение в магнитосфере Земли, — это выброс заряженных частиц, протонов, альфа-частиц, электронов. Они достигают Земли за двое-трое суток в зависимости от скорости. В ближайшую неделю не ожидается сильных вспышек и, соответственно, магнитных бурь на Земле. Однако продолжаем следить за Солнцем, поскольку сейчас наступил период магнитного максимума 11-летнего цикла. Именно поэтому мы готовимся к неожиданностям», — пояснила Зеливянская.



Исследователи из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ заявили, что предстоящая неделя обещает быть спокойной. По их словам, магнитосфера находится в стабильном состоянии.

Однако физик Андрей Бутов прогнозирует, что в ближайшие семь дней можно ждать разных сюрпризов.

«Появляется все больше неизвестных в уравнении: не исключаю, что магнитные бури могут случиться в среду и четверг. Пока полной уверенности в этом нет, но тревожные сигналы имеются. Вероятно, мы начинаем вступать в новый период, когда магнитосфера переходит в возбужденное состояние», — сообщил ученый NEWS.ru.



По его словам, метеочувствительным людям нужно быть в ближайшие дни предельно внимательными.

«Не стоит пренебрегать рекомендациями врачей и пропускать прием лекарств, которые вам назначены на постоянной основе. Стоит помнить, что любая магнитная буря — это всегда стресс для организма».



Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье людей

Как считает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. По его словам, если метеозависимого человека предупредить о том, что в определенную дату произойдет магнитная буря, то в этот день «он плохо себя почувствует». Если ему ничего не сказать, то его состояние не ухудшится.

Вибе отметил, что во время магнитных бурь у некоторых граждан «несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, но она теряется на фоне различных стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни».

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова придерживается мнения, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако, согласно результатам опросов, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — добавила Акулова.



Терапевт Виктория Краснова отметила в разговоре с NEWS.ru, что в дни сильных магнитных бурь многие ее пациенты «фиксируют самые разные симптомы».

«Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, а также на упадок сил. Именно в этот период обостряются различные хронические заболевания», — подчеркнула эксперт.



Как пережить магнитные бури

Краснова посоветовала гражданам соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.



Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризисов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.



По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о возможных геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов NEWS.ru.



Кроме того, он советует гражданам принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет организм. Сон становится спокойнее и крепче. Кроме того, Смирнов рекомендует гражданам внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт хорошо работает, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.



Как часто происходят магнитные бури и сколько длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от двух до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается. Такие возмущения могут продолжаться в течение суток.

Физик уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.